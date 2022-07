Intervistato dal sito Il Posticipo, Silvio Proto, ex portiere della Lazio, ha esaltato la figura di Simone Inzaghi, suo tecnico in biancoceleste. Scommettendo anche sul feeling con Romelu Lukaku ora che il belga è tornato all'Inter: "Alla Lazio Inzaghi mi ha impressionato per come riesce a far sentire tutti importanti, compreso chi gioca poco o niente. Inzaghi trasmette amore a tutti ed è l'allenatore perfetto per Romelu, perché darà amore anche a lui. Lukakuha bisogno di sentirsi amato da allenatori e compagni. Dovesse arrivare anche Paulo Dybala non ci sarebbero problemi per farlo coesistere con Lukaku e Lautaro Martinez. Alla Lazio tutti giocavano gli uni per gli altri. Ha un grande staff che sa come costruire un grande gruppo".

Proto si dice convinto che Inzaghi avrebbe vinto lo Scudetto del 2020 se non ci fosse stato lo stop dovuto alla pandemia: "Eravamo forti, giocavamo un calcio pazzesco. Juve-Inter ha cambiato tutto: è finita 2-0, ci hanno sorpassato in classifica per un punto. Loro erano stanchi e hanno approfittato della pausa per ricaricare le batterie. Quando il campionato è stato interrotto eravamo al top fisicamente, dopo la ripartenza le nostre gambe non andavano forte come prima. C'è tanto rammarico per questo. Purtroppo è successo qualcosa nella squadra che ha rovinato tutto. Con il Covid non potevamo nemmeno allenarci".