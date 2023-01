Mentre la Juve ha subito una penalizzazione di 15 punti, sono stati prosciolti e non avranno conseguenze né penalità gli altri 8 club coinvolti nell'inchiesta plusvalenze. La Corte Federale di Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha confermato il proscioglimento per Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara e i rispettivi amministratori e dirigenti. Lo ha ufficializzato la Figc in un comunicato.