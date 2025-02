Oltre ad Inter e Milan, anche la Lega Serie A intende costituirsi parte civile all'interno del procedimento che vede imputati gli ex capi ultrà delle Curve arrestati lo scorso 30 settembre. Come riporta il Corriere della Sera, l'intenzione è quella di mandare un messaggio di sistema: nessuna tolleranza verso i criminali all'interno degli stadi, con divieto di tutti quei comportamenti che violano il codice di condotta sottoscritto quando si acquista un biglietto e nessun tentennamento nel ribadire che i club sono le parti danneggiate da chi usa il calcio per attività delinquenziali.