Finalmente una gioia europea per la Roma, che ottiene il primo successo di questa stagione in Europa League in casa all’Olimpico contro la Dinamo Kiev. A sottoscrivere la vittoria è Dovbyk su rigore al 23esimo. Primi tre punti che consentono alla squadra di Ivan Juric a raggiungere quota 4 punti in classifica.

Vincono anche l’Ajax, il Midtylland, il Francoforte, la Real Sociedad e il Ferencvaros rispettivamente contro Qarabag, Royale Union SG, RFS, M.Tel Aviv e Nizza. Pareggiano invece Paok e Plzen. Di seguito tutti i risultati di Europa League:

Roma-Dinamo Kiev 1-0

Qarabag-Ajax 0-3

Paok-Plzen 2-2

Midtylland-Royale Union SG 1-0

Francoforte-RFS 1-0

M.Tel Aviv-Real Sociedad 1-2

Ferencvaros-Nizza 1-0