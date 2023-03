Danilo D'Ambrosio riceverà domani sera il premio "Amico dei Bambini... Un Esempio per loro" per il 2022. L'evento è in programma alle 19 presso La Galleria Lampo. Insieme al difensore nerazzurro saranno premiati anche Andrea Pinamonti , Nicolò Rovella , Mattia Perin , Claudio Lotito e Stefano Pioli . Nel corso della serata saranno consegnati premi anche a Gerhard Comper, presidente del Südtirol, Stefano Marchetti, d.g. del Cittadella, Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Milan, Christian Lantignotti, allenatore dell'Under 17 del Milan, Paolo Masini, d.s. della Varesina Calcio, Monica Bertini, giornalista e conduttrice SportMediaset e Salvatore Malfitano della Gazzetta dello Sport.

Sarà presentata anche la 18esima edizione del torneo Amici dei Bambini organizzato dall’Us Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., riservato alla categoria Esordienti 2010 che si svolgerà dal 12 aprile all'11 giugno e che conterà anche sulla partecipazione dell'Inter. Il ricavato andrà in beneficienza a sostegno del progetto BambinixLaPace di Ai.Bi. Amici dei Bambini per continuare a garantire protezione, cura e sostegno ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra in Ucraina.