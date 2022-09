Da Antony a Casemiro passando per Wesley Fofana e Richarlison : la Premier ha chiuso il mercato toccando quota 2,24 miliardi di euro di spese per l’acquisto di giocatori, incassando soltanto 885 milioni per un saldo negativo pari a 1,3 miliardi. Il dato impressionante è evidenziato da Il Sole 24 Ore, che mette in luce l'enorme differenza con l'attenzione alle spese vista nel resto dei top campionati d’Europa: Serie A, Ligue 1, Liga e Bundesliga complessivamente hanno speso 2,29 miliardi di euro (di cui 750 milioni dai club italiani) , incassando però 2,32 miliardi (745 milioni per le società della Serie A) e chiudendo di fatto il mercato in attivo di circa 300 milioni di euro aggregati.

In assoluto, chi ha speso di più è stato per il Chelsea, che ha acquistato giocatori per oltre 280 milioni di euro, seguito da Manchester United (238 milioni) e West Ham (182 milioni). Ma nella top 10 c'è spazio anche per una neopromossa in Premier League come il Nottingham Forest, che ha investito oltre 160 milioni di euro, più di colossi come Barcellona, Paris Saint-Germain, Manchester City e Bayern Monaco.