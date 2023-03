Le spese pazze sul mercato del Chelsea di Todd Boehly sono state tra gli argomenti di discussione durante il 'Business of Football Summit' organizzato dal Financial Times. Il comportamento dei Blues, che ha fatto discutere in Inghilterra e non solo, per ora non allarma i vertici della Premier League, almeno stando a quanto spiegato dall'ad Richard Masters: "I nuovi proprietari possiedono il club da meno di un anno, hanno avuto due finestre di trasferimento. Bisogna giudicare dopo tre o quattro anni. Hanno fatto molti acquisti, ma hanno sostenuto una politica diversa rispetto alla proprietà precedente con giocatori più giovani, contratti più lunghi e salari più bassi. Secondo le nostre regole bisognerà analizzare la situazione su periodo di 12 mesi, quindi la domanda ora è se venderanno alcuni dei loro giocatori nella prossima finestra di mercato. Non sono qui per difenderli, ma devi giudicare queste cose per un periodo di tempo”.