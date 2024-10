Cesare Prandelli prevede un duello fino a maggio in testa alla classifica per aggiudicarsi lo scudetto 2024-25: "Napoli e Inter sono le squadre un po' più pronte, più strutturate - il pensiero espresso dall'ex ct della Nazionale italiana a Tuttomercatoweb.com -. Hanno una capacità superiore di lettura della partita e tante soluzioni nei cambi. Sono due squadre che fino alla fine lotteranno per la vittoria. Le altre pian piano stanno cercando di trovare i famosi equilibri: quando cambi molto ci vuole un po' di tempo".