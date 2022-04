E' Mattia De Sciglio a pagare dazio per l'infuocato post-gara di Juventus-Inter, dove anche Adrien Rabiot si era reso protagonista di una dichiarazione al veleno con la quale aveva criticato apertamente la direzione di gara di Irrati ("Peccato il risultato, ma è difficile giocare a 11 contro 12", il messaggio postato su Instagram). Se il francese l'ha passata liscia, lo stesso non si può dire per il laterale italiano, punito dal Giudice sportivo con un turno di squalifica e un'ammenda di 5 mila euro "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara".