Il presidente del Porto Nuno Pinto da Costa ha smorzato immediatamente le voci che vorrebbero Sergio Conceiçao ai ferri corti con il club e pronto a lasciare la guida tecnica dei Dragoes. Fermato dai cronisti fuori dal centro sportivo di Olival, il numero uno del club ha dichiarato: "Sono venuto qui per parlare con lui, lo faccio sempre. Quando abbiamo sentito la notizia abbiamo riso, lui non ha parlato con nessun giornale e nemmeno io. Dovete chiedere a chi ha dato queste informazioni, non a noi. Non abbiamo parlato di quell'argomento, che è un falso argomento. Sono calmo? Sono sempre calmo.

I giornali vogliono una guerra, ma non hanno ancora la forza per separarmi da Sérgio Conceiçao. Abbiamo un legame di amicizia che nasce da quando aveva 16 anni e ha un contratto fino al 2024, sa che deve rispettarlo e io voglio che lo soddisfi. A proposito, spero che vada ben oltre il 2024. Rinnovo? Per me potrebbe restare anche altri 50 anni, poi io non ci sarò più".