Giacomo Poretti è uno dei tanti milioni di tifosi dell'Inter sparsi per il mondo che oggi si è svegliato ancora euforico per il trionfo della squadra di Simone Inzaghi, che ieri sera ha conquistato matematicamente lo scudetto della seconda stella in casa del Milan: "L'ho vista tutta tranne gli ultimi 5', ero in cucina e ho rischiato due infarti sentendo le urla di mia moglie - ha raccontato il comico del famoso trio a Sky Sport -. E' stata una liberazione, negli ultimi minuti ci avevano messo apprensione. Aldo è meno coinvolto, Giovanni di più, ma ieri non siamo riusciti a vederla assieme. Il tifo peggiora con l'età, soffro di più rispetto a prima. Certe partite non sono riuscito a vederle tutte, tipo la finale di Istanbul: ho guardato solo i primi 10', come dice Pioli. Poi ho detto un rosario, ma non è andata bene".