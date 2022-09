Intervistato da Voetbal International, Jan Poortvliet, ex Nazionale olandese, ritiene che Denzel Dumfries sarà una delle colonne portanti degli Oranje in vista del Mondiale in Qatar: "Sta facendo bene con l'Inter e nel ruolo di esterno destro è ottimo: sia in attacco, con i suoi cross e la sua presenza sotto porta, sia in difesa".