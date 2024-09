Nel corso di un'intervista a Radio CRC, Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli con trascorsi in nerazzurro, ha parlato dell'arrivo di Antonio Conte con il quale aveva lavorato proprio a Milano: "Ritrovare Conte è stato bello dopo sei mesi all'Inter, l'ho visto motivato e pronto a lavorare. Abbiamo cambiato il modo di lavorare a livello tattico rispetto ai nerazzurri quando giocavamo 3-5-2, qui è un 3-4-2-1: la tattica è cambiata ma non l'intensità degli allenamenti".

Non solo Conte: anche Romelu Lukaku è di nuovo un compagno di squadra di Politano: "Lukaku è un ragazzo fantastico, in una squadra è sempre meglio averlo. Sono contento di averlo ritrovato, porta entusiasmo e personalità. La sua carriera parla da sola. Come si cambia con Lukaku? Romelu è un punto di riferimento, protegge palla e fa salire la squadra: a campo aperto è un animale".