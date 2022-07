Paul Pogba ha parlato in conferenza stampa per presentarsi (di nuovo) al mondo Juve. Il centrocampista francese ha messo nel mirino anche la sfida contro la Roma di José Mourinho, suo ex tecnico ai tempi del Manchester United: "Giochiamo contro la Roma, una grande squadra. Non ho pensato a Mourinho. Io voglio solo vincere tutte le partite, che siano contro Mourinho, Inzaghi o chiunque altro. Non mi importa contro chi, io voglio solo vincere", il pensiero del Polpo.