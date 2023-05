Anche Michel Platini è tra i grandi ospiti dell'evento organizzato presso il Golf Club Barlassina dalla Fondazione Vialli-Mauro. E ovviamente, l'ex presidente della UEFA parla della grande sfida di mercoledì tra Milan e Inter: "Più difficile l’avvicinamento alla partita o scendere in campo e giocarla? Bella domanda, lasciami pensare dieci minuti... Dipende. Io venivo da un calcio francese dove non c’erano giornalisti e sono arrivato in quello italiano dove si parlava soltanto di calcio tutto il giorno. Una volta ho detto che stavo bene solo nei 90 minuti della partita, così almeno in quel momento non si parlava di calcio e nessuno mi rompeva le scatole.

L’avvicinamento sarà infuocato, ma ciò che conta per i giocatori è la partita. Cinque italiane nelle semifinali e Nazionale in difficoltà? Nel calcio non c'è nulla di razionale, in Italia ci sono meno soldi e quindi ci dovrebbero essere più giocatori nazionali, invece è il contrario. Poi l'anno prossimo le cose cambieranno, fra due anni pure... Mi ricordo quando voi giornalisti italiani vi lamentavate che le squadre non andavano bene in Europa. Cambia tutto, il calcio è una storia infinita".