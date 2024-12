"L'Inter ha dato un bel segnale con la Lazio. Mi sembra che ci sia più competizione quest'anno ma rimangono i più forti". Questo il parere dell'ex giocatore nerazzurro Fausto Pizzi, che a TMW Radio ha commentato la schiacciante vittoria contro la Lazio. Tutt'altro umore sulla Milano rossonera, dove Paulo Fonseca appare in bilico e il Milan, secondo alcune voci provenienti dalla Spagna, starebbe facendo un pensierino a Xavi: "Credo che sia poco il tempo che rimane a Fonseca. Dopo la reazione avuta con la Stella Rossa e non avere alcuna risposta poi dai giocatori, vuol dire che non hai seguito".