"Nel derby l'Inter ci aveva abituato a non avere molto possesso palla ma senza andare in difficoltà, mentre stavolta ha sofferto il ritmo e l’intensità degli spagnoli. Forse sarebbe stato meglio schierare ancora l’undici titolare stavolta". Così Fausto Pizzi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha detto la sua a proposito della gara di mercoledì della squadra di Simone Inzaghi, match al di sotto delle aspettative. "Per lo stato di forma attuale non avrei rinunciato a Thuram, che tra l’altro è giovane ed ha voglia di mettersi in mostra. Arnautovic è stato troppo sotto tono. Non mi è dispiaciuto invece Carlos Augusto. Pavard poi è un campione del Mondo ed è normale attendersi di più, anche se non è stato un esordio morbido in tema di difficoltà della partita".

Mkhitaryan il peggiore in campo?

"La mancanza di Calhanoglu può avergli lasciato meno palloni giocabili. Nel palleggio la squadra è stata meno fluida rispetto al solito".

Lautaro nonostante una partita scialba ha comunque segnato.

"Ha giovato avere un partner come Thuram, che è generoso e lo sgrava da alcuni compiti. Lautaro comunque è abituato a dare il cento per cento e la fascia da capitano lo ha responsabilizzato. L’Inter si deve augurare di averlo sempre così, perché le stagioni scorse ci ha abituato a periodi anche lunghi di astinenza e se questi dovessero ripresentarsi non so quanto Sanchez e Arnautovic potrebbero fare in termini di numeri".

Questo girone può creare difficoltà?

“Indubbiamente, non si possono sottovalutare le partite di Champions. Nelle gare del gruppo non c’è stato un risultato scontato”.

Sommer migliore in campo, meglio di Onana?

"La difesa dell’Inter ha preso pochissimi gol, ma ieri c’è stato bisogno di lui e ha risposto presente. Non ha mai dato la sensazione di essere deconcentrato. Se c’era bisogno di una risposta, ieri direi che è arrivata. Onana invece è già incappato in alcuni errori gravi, non da lui".