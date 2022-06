Se dovesse arrivare Dybala, Inzaghi rinuncerebbe al suo modulo? "Sono molto scettico, potrebbe metterli in campo tutti e tre solo in alcune partite".

Ieri è stata la giornata dell'Inter con l'arrivo di Lukaku. "Sì, è stato un grande colpo quello che ha messo a segno l'Inter. Lui sarà super motivato e mi aspetto che possa essere il trascinatore. L'allenatore è bravo, sa modulare l'abito giusto sulla sua squadra. Lukaku è un giocatore che attacca bene la profondità. L'Inter ha una squadra forte, gente che lo metterà in condizione di far gol. Peccato per l'assenza di Perisic".

L'ex centrocampista di Parma e Inter Fausto Pizz i è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di vari temi di attualità, soprattutto in chiave nerazzurra.

L'uscita di Skriniar sembra scontata?

"In generale penso che abbiano studiato e voluto una rosa lunga anche in considerazione del mondiale di novembre. Si stanno preparando per questa evenienza. L'Inter sta facendo un mercato fantastico. L'uscita di Skriniar mi sembra normale".

Di Onana cosa ne pensa?

"Onana ha fatto le ultime stagioni buone anche se non con continuità, credo che possa entrare dalla panchina".

Sensi al Monza?

"È un peccato che non risolva il problema della continuità dal punto di vista fisico, è un ottimo giocatore, poteva essere utile anche per la nostra nazionale. È un '95, ancora giovane, ha bisogno di un club che gli dia continuità sperando che non abbia altri problemi fisici".