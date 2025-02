Teme la Fiorentina stasera? A rispondere è l'ex calciatore dell'Inter Fausto Pizzi che, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato della sfida di questa sera tra i campioni d'Italia e la squadra di Palladino, reduci dall'incontro di giovedì valido per il recupero della14esima giornata, vinto dai viola.

"Temo la Fiorentina? No. Una squadra se le segna certe sconfitte. Mi aspetto una reazione d'orgoglio dell'Inter, che vorrà sbranare la Fiorentina anche alla luce del risultato del Napoli. Mi aspetto un'Inter subito aggressiva".

Per lei rimarrà a fine stagione Inzaghi all'Inter, anche in caso di non vittoria dello Scudetto?

"Lo vedo più un allenatore alla Ferguson. È capitato alla Lazio, credo possa ripetersi all'Inter. O va all'estero, altrimenti trovare di meglio in Italia rispetto a Inzaghi è difficile".