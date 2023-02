"Il derby vale da solo una stagione, è difficile fare pronostici" ammette l'ex Inter Fausto Pizzi, intervistato da TMW Radio, dove analizza la stracittadina della Madonnina alle porte. "L'Inter è in salute, è vero, l'ho vista in Coppa Italia anche. Il Milan da questa partita potrebbe rilanciarsi per arrivare bene nel finale di stagione. Non ha niente da perdere. Per come sta, la danno tutti per perdente, ma ha tutto da guadagnare".