Blitz della Guardia di Finanza per contrastare il fenomeno della pirateria. I militari del Comando Provinciale della GdF di Milano, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito 14 perquisizioni locali e informatiche su tutto il territorio nazionale nei confronti di 13 indagati accusati di gestire network di distribuzione illegale dei maggiori palinsesti televisivi protetti da diritti d’autore attraverso piattaforme IPTV non autorizzate. La trasmissione del segnale è stata quindi oscurata, impedendo l’accesso ad oltre 1,3 milioni di utenti. Le indagini erano partite da una denuncia di Sky Italia.

"Le investigazioni eseguite dalla Guardia di Finanza a contrasto delle multiformi tipologie di pirateria si inquadrano nel più ampio dispositivo che il Corpo pone quotidianamente a presidio della legalità economico finanziaria del Paese - si legge nella nota della Fiamme Gialle -. La violazione dei diritti di proprietà intellettuale costituisce, infatti, un’attività illecita estremamente lucrativa per le organizzazioni criminali, generando al contempo notevoli danni all’economia legale, per la distorsione della concorrenza e per la cospicua evasione fiscale generati da tale diffuso traffico illecito"

Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, ha invece dichiarato: "Ringraziamo il Comando Provinciale di Milano della Guardia di Finanza per questa importante operazione antipirateria. Contrastare questo fenomeno criminale è un impegno che ci coinvolge tutti e il lavoro delle forze dell’ordine è fondamentale per tutelare l’industria audiovisiva e i milioni di abbonati che scelgono la legalità".