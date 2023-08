Un errore di valutazione sul lancio di Alessandro Bastoni per Nicolò Barella ha convinto Gerard Piqué a dire basta con il calcio professionistico. A rivelarlo è stato lo stesso ex Barcellona: "Se non fosse stato per quella azione non ci sarebbe stata la Kings League. Pur saltando non sarei arrivato su quel pallone, ma se non avessi fatto quel gesto con le mani la gente non avrebbe avuto da ridire".

Il riferimento è all'ormai famoso movimento con le mani che invitava i compagni e il portiere Marc-André Ter Stegen alla calma, proprio mentre Barella compariva alle sue spalle e firmava il momentaneo 1-1 lo scorso 12 ottobre. Da quella sera, come ha ammesso parlando nel podcast di Ibai Llanos, Piqué ha iniziato a pensare alla creazione del torneo di calcio a 7 in cui si sfidano 12 squadre presiedute da streamer famosi e composte anche da ex calciatori.