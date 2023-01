Dopo il pesante ko per 2-5 subito in casa contro il Sassuolo, Stefano Pioli si è intrattenuto anche ai microfoni di DAZN per analizzare il delicato momento del suo Milan: "Dopo la partita con la Roma ci siamo bloccati, facciamo fatica a livello tattico e dovrò lavorare su tante situazioni e in tante direzioni. Ritiro? Sono decisioni che prenderò, cercando di capire il momento. Non credo che oggi si vincerà o perderà il derby se dovessimo andare in ritiro, ascolterò e vedrò le sensazioni, poi prenderemo le decisioni migliori. Nessuno voleva perdere così - ha ribadito il tecnico rossonero -, ma le ultime prestazioni non ci rendono felici e dobbiamo reagire.