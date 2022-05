Come si gestisce un giocatore che è sicuro di lasciare il club a fine stagione? Domanda opportuna da sottoporre a Stefano Pioli, che non ha esitato a rispondere al collega di AS dall'alto della sua esperienza: "Donnarumma, Calhanoglu e Kessié? Io guardo solo quello che dice il campo, non ho mai visto nessuno di loro essere superficiale - ha assicurato il tecnico del Milan -. Ho visto un'attenzione enorme, una professionalità e la voglia di dimostrare di essere bravissimi. Hanno funzionato alla grande e per questo auguro loro sempre il meglio, così come a Franck. È un ragazzo che ha dimostrato di essere un grande giocatore e una grande persona, lavorando sempre con il sorriso. Spero che vada tutto bene per lui, al Barça o ovunque, tranne se ci incontriamo in Champions League. Spero di batterlo lì (ride, ndr)".