Dal programma speciale 'I Re del calcio' sulle reti Mediaset, arrivano altre parole di Stefano Pioli, che torna su Bologna-Inter 2-1, gara per molti decisiva per le sorti dello scudetto rossonero. "Io ero a cena con Maldini e Massara perché abbiamo le nostre abitudini e i nostri appuntamenti. Ma non stavamo guardando la partita, anzi abbiamo fatto finta di pensare a tutt'altro, avevamo staccato i telefonini e non sapevamo neanche il risultato. È vero che è stato un episodio importante a nostro favore, ma è altrettanto vero che noi abbiamo fatto 86 punti per vincere il campionato e siamo stati gli unici ad esserci riusciti".