Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba ed ex rappresentante dell'interista Denzel Dumfries, è intervenuta al premio 'Tommaso Maestrelli' in corso a Fiuggi. Tra gli argomenti affrontati, ovviamente, c'è anche l'Euroderby tra Inter e Milan: "È bellissimo vedere Milan e Inter in semifinale di Champions, è bellissimo per il calcio italiano. Ci aspetta una settimana piena di emozioni per l'Euroderby e anche per tutti gli altri nostri tesserati che si giocano la finale di Istanbul", riportano i colleghi di TMW.