Si è tenuta in giornata l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Piccoli Azionisti di A.C. Milan (“APA”). Si è discusso anche del nuovo stadio. "APA Milan ritiene che quest’ultimo sia essenziale per il futuro del Milan e per far sì che possa tornare e rimanere saldamente ai vertici del calcio mondiale - si legge nella nota ufficiale diramata al termine dell'assemblea -. Un percorso volto alla costruzione di un nuovo stadio del Milan, casa dei soli tifosi rossoneri, scalderebbe il cuore a tutti gli appassionati milanisti".