Sandro Piccinini, opinionista e giornalista, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’, soffermandosi anche sulla prestazione offerta oggi dall’Inter contro il Cagliari: “Eriksen? Oggi ha fatto una partita da 6-6.5, ma nel primo tempo va segnalato un assist per Lukaku davvero pazzesco. La lotta al vertice? La sensazione è che le grandi stiano cominciando ad accelerare”.

Su Conte: “Se ne dicono di tutti i colori su Conte. L’Inter lo scorso anno è arrivata a -1 dalla Juventus e in finale di Europa League. Lui da allenatore non aveva nulla da rimproverarsi per l’anno scorso, mentre l’eliminazione dalla Champions League di quest’anno è un passo falso. Conte si è lamentato, ha ammesso di non essere contentissimo del mercato. Si era parlato di Kessie, di Kanté. Le lamentele sul mercato e sulla rosa hanno un senso se vuoi vincere il campionato o la Champions. ma se ti fai eliminare dal Borussia Monchengladbach questo discorso non regge. Poi ci sono stati degli episodi sfortunati, ma l’Inter deve rimproverarsi anche delle prestazioni non all’altezza. Però c’è tutto il tempo di recuperare il credito con il campionato, i bilanci si fanno alla fine. Conte negli studi Sky è stato sgradevole, spero abbia chiesto scusa. Non dico che debba vincere, ma deve lottare fino alla fine”.