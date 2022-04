Serata speciale per Ivan Perisic che approfittando del giorno libero si è concesso una fuga dal calcio. Come già noto l'esterno nerazzurro, appassionato di basket, è anche un simpatizzante per l'Olimpia Milano, squadra che più volte è andato a veder giocare, impegni permettendo. Il ritorno al Forum del classe '89 non è sfuggito ai biancorossi che a fine gara, dopo la bella e di carattere vittoria per 73 a 66 in Eurolega contro l'Anadolu Efes, hanno omaggiato il croato con un cimelio. Il tutto documentato e reso pubblico sui social dallo stesso club meneghino: "Bentornato Ivan, sempre uno di noi" si legge nel Tweet pubblicato dall'Olimpia.