Intervistato da TMW Radio, Giorgio Perinetti si esprime nuovamente sul futuro di Paulo Dybala: "Quando l’ho conosciuto io era un ragazzino, oggi è un uomo. Con la Juventus il discorso è chiuso, io so che preferisce la Liga alla Premier. Ma se Lautaro Martinez lascia l'Inter potrebbe essere un buon nome per i nerazzurri". Una battuta anche sul discorso campionato: "Per lo Scudetto l’Inter si è riaccreditata sfruttando qualche passo falso del Napoli e del Milan. È un campionato scarso e che ti aspetta, ma se l’Inter supera l’ostacolo José Mourinho credo sia la vincitrice del campionato".