Luca Percassi, ad dell'Atalanta, è intervenuto quest'oggi nel corso de 'La Politica nel Pallone' su GR Parlamento parlando del completamento del Gewiss Stadium che ieri, contro la Fiorentina, ha vissuto la sua prima giornata a tribune interamente aperte al pubblico: "Per la nostra famiglia e tutta la società sarà una grande emozione e un grandissimo orgoglio giocare in Champions League nella nostra casa completamente ristrutturata. Per noi è un capolavoro, un progetto che per tutto il territorio e per la città è carico di significati. Dietro c’è tanto lavoro, però il risultato è straordinario”.

Percassi esprime poi un auspicio: “L’Italia è il paese più bello del mondo e tutte le città, piccole o grandi che siano, meritano uno stadio degno. Speriamo che l’Atalanta con questo progetto possa rappresentare uno stimolo affinché le altre amministrazioni possano permettere alle altre società di investire. Giocare la nuova Champions League ci farà crescere e ci permetterà di ospitare grandi squadre. Dobbiamo essere coscienti di quello che stiamo vivendo, senza però perdere mai di vista la realtà e da dove veniamo".