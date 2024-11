Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, ha inquadrato per Radio Marte la sfida di domenica sera tra Inter e Napoli: "Probabilmente sul piano tattico quella di domenica sera tra Inter e Napoli sarà una sfida da calcio all’italiana, ambedue cercheranno di non prendere ripartenze, diventerebbe un problema per entrambe subire i contropiede. Persa palla faranno blocco basso, il pressing immediato e alto lo vedremo a sprazzi. Non credo ci sarà un bis di Inter-Juve 4-4. La vedo una gara abbastanza bloccata, sono due squadre che sono molto attente al risultato, che è poi quello che conta".