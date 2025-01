Per Edy Reja i tifosi del Napoli possono abbandonare la rituale scaramanzia e prepararsi alla festa per la conquista del quarto Scudetto della propria storia. Questa la certezza espressa dall'ex tecnico azzurro ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Mi sa che bisogna preparare la quarta stella, ho visto un Napoli solido, è una squadra sicura, sa quello che vuole e lo prepara bene. Non dimentichiamoci che l’Atalanta è forte, ma la sensazione è che appena l’avversario sbaglia qualcosa il Napoli ti punisce, poi c’è di una solidità difensiva da apprezzare".

Reja prosegue: "Il Napoli è una squadra forte ed adesso cominciano ad avere le sicurezze. Migliorerà sempre. Un conto è fare 35 partite, un altro farne 55. Se gestisci i cambi si può fare, dipende anche dal tipo di gioco che pratica, il Napoli ha un modo di giocare basato sulla fase difensiva. L‘Inter, che è la squadra più accreditata per lo scudetto, con le Coppe deve affrontare tante situazioni, si vede anche dagli infortuni che sta subendo”.