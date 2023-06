Messaggio di congratulazioni speciale per Arda Güler e Hakan Calhanoglu dopo che la Nazionale della Turchia si è imposta ieri per 2-0 sul Galles a Samsun nel match valido per la qualificazione agli Europei. I due giocatori sono stati infatti raggiunti telefonicamente dal presidente turco Recep Tayyip Erdoğan che ha voluto complimentarsi coi due.