Il peccato di superbia di cui si starebbe macchiando l'Inter in questo campionato, almeno stando alle parole di qualche giocatore, è uno dei temi su cui è stato chiamato a esprimersi Sergio Pellissier, nel corso del suo intervento per TMW Radio. "Le parole di Mkhitaryan? E' gravissima questa cosa, con Conte certe cose non sarebbero successe - dice con sicurezza l'ex capitano del Chievo Verona -. Puoi anche giocare male, ma la partita non puoi perderla perché pensi di essere superiore agli altri. E da questo punto di vista la preparazione della partita con Conte non la sbagli mai. Antonio ha carisma, incide molto sul gruppo".