Quanto incide l'assenza dal campo di Lukaku?

"Incide tanto perché il campionato con Conte praticamente l'ha vinto Lukaku. Era un giocatore straordinario, che teneva impegnati due difensori ogni partita, faceva reparto da solo ed è sempre stato bene. Questa è la dimostrazione che è veramente importante, ma viene da un anno disastroso, si è fatto male subito e non è facile recuperare. Quando hai queste problematiche è difficile incidere come ha inciso con Conte. Bisognerà vedere come rientrerà e quanto tempo avrà per rientrare in forma".

Lei conosce molto bene anche Acerbi, molto criticato dai tifosi dell'Inter prima di essere acquistato. Nutriva anche lei dei dubbi sulla sua efficienza?

"Assolutamente no. Per me è tra i più forti difensori italiani che ci sono al momento. Ha avuto qualche problematica la Lazio ed è normale che anche lui abbia inciso. Parliamo di un difensore completo, che sa giocare, cattivo... Ha qualche limite ogni tanto, ma fa parte del gioco. Ci sono giovani che creano molte più problematiche di lui. Credo che sia molto solido come difensore ed anche in Nazionale è stato un titolare, significa che ha qualità. Venire all'Inter, inserirsi in una difesa che ha fatto molto bene due anni fa non è semplice, ma ha le qualità per far bene".