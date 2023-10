"Il nostro è un campionato che negli ultimi anni si è molto equilibrato. Un campionato dove ci sono tante squadre che stanno facendo bene, ma anche quelle stesse squadre che sono davanti alla classifica che ogni tanto steccano e concedono qualche possibilità di rientrare a quelle più piccole". Parola di Sergio Pellissier, chiamato a rispondere su questa prima parte stagionale di Serie A. "Abbiamo visto l’anno in cui ha vinto il Milan lo scudetto ad esempio, dove in realtà sembrava scontato che lo vincesse l’Inter: in una partita è cambiato completamente tutto.

L’anno scorso il Napoli l’ha fatto da padrona, quest’anno però c’è più di una squadra che sta giocando bene…sono sempre lì che lottano. Quindi a parte le milanesi ci sono tante squadre pseudo-piccole che stanno facendo bene. Questo è la dimostrazione di come si sta equilibrando molto il nostro campionato. Non so se questo equilibrio è dovuto alla forza delle piccole che sta aumentando o forse più probabilmente al fatto che le grandi non siano più forti come lo erano gli altri anni" ha detto a Calcionews24.