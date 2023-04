Nel corso della sua intervista rilasciata a GR Parlamento per 'La Politica nel Pallone', Ernesto Pellegrini parla anche dei mutamenti del mondo del calcio, un pianeta che sta un po' perdendo l'anima: "Il rischio è già in atto, un'anima italiana e cittadina manca all'Inter. Meno male che c'è Steven Zhang che ha speso tanto e ha fatto bene. Ma erano altri tempi e un'altra situazione, coi presidenti mecenati che spendevano e ci mettevano la faccia facendo di tutto per vedere la loro squadra vincere".

L'Inter si gioca tutto in pochi giorni, tra campionato, Coppa Italia e il quarto di finale di Champions League contro il Benfica.

"Quella col Benfica è una partita decisiva per il futuro dell'Inter, che deve avvicinarsi alla finale senza perdere di vista il campionato. In Champions vanno quattro squadre e una di queste deve essere l'Inter. Quindi forza Inter, battetevi come leoni che le soddisfazioni arriveranno".