Vittoria al fotofinish ieri per il Lucerna, corsaro sul campo del San Gallo dopo una pazza rimonta da 0-2 a 3-2. Un trionfo che ha fatto impazzire di gioia Aleksandar Stankovic, centrocampista di proprietà dell'Inter, che è approdato nel club svizzero in prestito di diritto di riscatto e controriscatto: "Emozioni che non avevo mai provato prima!", ha scritto il figlio d'arte sul suo profilo Instagram a margine della gara in cui è rimasto in campo 90'.