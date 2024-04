Mancano pochi minuti ormai al fischio d’inizio del derby, e Benjamin Pavard, arrivato in postazione DAZN a San Siro per la consueta intervista di presentazione del match, svela le sensazioni sue e della squadra in vista della sfida al Milan: “Sono venuto qui per vincere titoli. Ho vinto molto ma ho voglia di vincere stasera, perché sono felice di giocare all’Inter. Abbiamo già vinto la Supercoppa e spero che stasera potremo festeggiare insieme questo Scudetto e questa seconda stella che è molto importante. Non ci mettiamo pressioni, cercando di giocare il calcio che facciamo vedere da inizio stagione”.