L'avvocato Claudio Pasqualin, interpellato dai colleghi di Tuttomercatoweb, si è soffermato sulla lotta al vertice. Di seguito il suo intervento: “L’Atalanta la vedo da Scudetto. L’Inter rimane la favorita ma la candidatura della Dea per me si fa sempre più autorevole e credibile. Credo che ormai sia ad un passo dall’acquisire le stesse chance dell’Inter. L’Inter ha un pizzico di qualità in più. Ma l’Atalanta c’è. E ha un grande allenatore che fa funzionare la squadra come un orologio. Il mercato? Non mi aspetto grandi cose dall’Inter", ha concluso.