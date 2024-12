Tutto pronto per il nuovo Mondiale per Club, ormai alle porte. Dopo i sorteggi che hanno stabilito il mosaico di sfide tra le 32 squadre partecipanti, tra cui l'Inter, finita nel Gruppo E con River Plate, Urawa Red Diamonds e Monterrey, è il momento di dare il via ufficiale alla FIFA Club World Cup 2025 che parte con la vendita ufficiale dei biglietti che sarà possibile acquistare da giovedì 19 dicembre, dalle ore 16. I tagliandi sono messi sul mercato ad un prezzo che parte da 30 dollari (tasse escluse) e saranno messi in vendita in diverse fasce orarie, a coppie di due gruppi per volta. Di seguito gli orari delle due fasi.

Gruppi A e B: 16:00 CET

Gruppi G e H: 19:00 CET

Gruppi C e D: 21:00 CET

Gruppi E e F: 23:00 CET (girone Inter)

I tifosi della Beneamata dunque potranno acquistare i biglietti a partire dalle 23.00 di giovedì 19 dicembre.