Marco Parolo analizza la sfida tra Atalanta e Inter dagli studi di Dazn nel format Step on Football. "Negli ultimi tempi l'Atalanta non sa come andare a prendere l'Inter. Ha provato con Pasalic su Calhanoglu e c'era Ederson con un attimo di ritardo su Bastoni. Bastoni libero è un problema perché ha delle uscite palla incredibili e l'Atalanta non è mai riuscita a dare continuità di pressione come fa sempre".

"Le parole di Lautaro sul possibile Triplete? Sei l'Inter, consapevole della tua forza, hai Mkhitaryan che dice 'se giochiamo così siamo ingiocabili' e lo dicono in tanti perché si rendono conto del proprio valore. C'è un'autostima cresciuta per il percorso fatto, è giusto lo dicano e che ci provino. Se poi l'Inter fa zero titoli non sarà stata una stagione positiva. Ma per me il fallimento dell'Inter è non entrare nelle prime quattro in campionato. Non mi aspettavo di vederla dieci punti avanti alle altre, perché so che per come ragiona Inzaghi se deve puntare a tutto va a sovraccaricare di minuti alcuni giocatori. Sapevo avrebbe perso qualche punto in campionato e infatti c'è stato un momento di flessione".