Presente nel salotto di DAZN per 'Players Only', Marco Parolo ha commentato la partita di Champions tra Real Madrid e Manchester City e il gap tra le big d'Europa e il calcio italiano. Un gap che secondo l'ex Lazio non è così ampio tenendo conto alcuni accorgimenti difensivi e la concezione di sconfitta, culturalmente lontana da alcune realtà europee: "Se una squadra italiana prende il gol di Rodrigo stiamo tre giorni a fare l'analisi tattica dicendo che così non si difende. Pioli ha provato a difendere uomo contro uomo a tutto campo e ha perso cinque a uno con l'Inter in ripartenza e gli è stata messa la croce addosso. Ha fatto lo stesso calcio per sei partite in Champions, uomo a uomo, transizione da destra a sinistra, poteva fare gol, poteva prenderlo, non è passato e gli hanno cucito un'altra croce addosso".

"Credo che la squadra più europea tra quelle italiane è il Milan che cerca di avvicinarsi maggiormente a quella mentalità di gioco a viso aperto e che cerca di farne uno in più rispetto agli altri. Poi arriva l'Inter che ha giocatori con capacità di ripartenza che possono avere più caratteristiche europee, una mentalità italiana di lettura difensiva e fa che ci sia l'abisso di questo momento. E quindi l'Inter è forse la squadra che può giocarsela con City e Real" ha chiosato.