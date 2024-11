Marco Parolo analizza dagli studi di Dazn la situazione dell'Inter dopo la tredicesima giornata di campionato. "L'Inter è forte, ha questo punteggio perché la Champions è più impegnativa. Per saltare un turno devi arrivare nelle prime otto e quindi richiede uno sforzo maggiore", dice l'ex centrocampista.

"Ha perso Calhanoglu un po' di partite, Lautaro è arrivato all'ultimo, non è mai stata al top - aggiunge Parolo -, ma ha un'ossatura e viene da un processo in cui ha vinto il campionato. Anche col Napoli nel secondo tempo ha dominato per ritmo. Inzaghi ha in mano tutto il pacchetto, ovvio che dovranno anche loro fare uno sprint".