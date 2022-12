Fabiano Parisi da tempo è sul taccuino dell'Inter in ottica mercato, anche se non è certo una priorità in questo momento. L'esterno sinistro dell'Empoli sta dimostrando di poter fare bene in Serie A e per questa ragione anche altri club gli hanno messo gli occhi addosso. Interpellato in merito durante la consegna del Trofeo Maestrelli, il classe 2000 si è esibito in un dribbling: "Mi fa molto piacere che dei grandissimi club mi seguano, ma io oggi sono concentrato solo sull'Empoli. Di mercato si parlerà a giugno", le sue parole a TMW.