Si sono concluse le partite di Europa League e Conference League in programma oggi con fischio d'inizio alle 18.45. In campo una sola italiana, l'Atalanta di Gasperini: la squadra bergamasca pareggia 2-2 contro lo Sturm Graz nonostante la superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, non basta la doppietta di Muriel. Nello stesso girone pareggiano Rakov e Sporting, stravincono Marsiglia e Aston Villa. Bene anche il Fenerbahce di Dzeko.



Europa League



Aris-Betis 0-1

Marsiglia-AEK 3-1

Molde-Hacken 5-1

Olympiakos-West Ham 2-1

Rakow-Sporting 2-2

Sparta Praga-Rangers 0-0

Sturm Graz-Atalanta 2-2

TSC-Friburgo 1-3

Conference LeagueAZ Alkmaar-Aston Villa 1-4FC Ballkani-FC Astana 1-2Fenerbahce-Ludogorets 2-1Gent-Breidablik 5-0Klaksvik-O.Ljubljana 3-0Lilla-Slovan Bratislava 2-1Lugano-Club Brugge 1-3