Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24, il giornalista Pierluigi Pardo parla anche del futuro di Filippo Inzaghi e delle critiche ricevute dal tecnico dell'Inter nel corso della stagione: "A me Inzaghi piace, lo stimo molto. Sulle gare di coppa non gli si può dire nulla, ha giocato fin troppo bene le grandi partite, si è qualificato in un girone difficile eliminando il Barcellona che è primo nella Liga. In campionato sicuramente quello che è successo non è piaciuto, ma io ci penserei due volte prima di cambiarlo".