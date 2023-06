Paramount Plus non può fare il bis: dopo la sponsorizzazione della maglia dell'Inter per il finale di stagione, la piattaforma OTT statunitense non ha potuto concretizzare un accordo di jersey sponsorship con il Chelsea, a causa dei 'conflitti d'interesse' che un tale accordo potrebbe causare con la stessa Premier League. Paramount, infatti, non mostra il calcio nel Regno Unito ma trasmette competizioni tra cui la Champions League, la Serie A e la National Women's Soccer League degli Stati Uniti; la Premier è invece appannaggio di emittenti come Sky Sports, BT Sports (presto TNT Sports), Amazon Prime e NBC.

Il Chelsea aveva sperato di completare un accordo di sponsorizzazione con Paramount Plus, ma tale accordo è stato giudicato non conforme dall'Atto di licenza, il contratto tra i club e la Premier League, che copre questioni tra cui quelle delle trasmissioni televisive e accordi commerciali. Il club sta invece dialogando con la società di gioco d'azzardo Stake.com nonostante l'imminente divieto di sponsorizzazione delle scommesse sulle maglie delle squadre di Premier, votato dai club lo scorso aprile.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!