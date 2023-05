Intervenendo ad un talk show organizzato da Oro Rosso Milano, Paolo Berlusconi, presidente del Monza ed ex storico vicepresidente del Milan, ha spiegato le sue sensazioni in vista dell’Euroderby: "L'Inter parte favorita. L’infortunio di Rafael Leao potrebbe costare caro ai rossoneri, ma dobbiamo essere felici del fatto che ci sono due squadre italiane in semifinale. Comunque vada, uno tra Simone Inzaghi e Stefano Pioli andrà a Istanbul.

Certo, lí ci sarà Carlo Ancelotti: vedrete che ci penserà lui… (ride). Scherzi a parte: anche nel caso in cui trionfasse il Real Madrid, per noi Carletto rappresenterebbe davvero un pezzo di Milan che alza la coppa".